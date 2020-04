Le défilé militaire du 9 mai reporté

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le report du défilé militaire de la Victoire prévu le 9 mai.

« Les risques liés à l'épidémie sont encore extrêmement élevés et cela ne me donne pas le droit de lancer les préparatifs à la parade et aux autres événements de masse», a déclaré V. Poutine, lors d'une réunion en visioconférence avec les membres du gouvernement russe.