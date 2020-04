L'Arabie saoudite alloue 500 millions de dollars à la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus

Le Caire, 17 avril, AZERTAC

Le roi d'Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz, a signé un décret allouant 500 millions de dollars à la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus.

Riyad, qui assume la présidence du G20, a appelé tous les pays du G20, ainsi que les organisations non gouvernementales, les philanthropes et les dirigeants du secteur privé, à collecter les 8 milliards de dollars nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Rappelons que 518 cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés au Royaume au cours de la dernière journée, et le nombre total de patients a atteint 6 380. De plus, il y a eu 3 nouveaux décès et le nombre de morts a atteint 83.