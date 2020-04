La Commission européenne a défini les conditions de sortie de confinement

Bruxelles, 17 avril, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié sur son compte Twitter trois conditions pour lever les restrictions de confinement en Europe dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Le premier des critères mentionnés par la présidente de la Commission européenne est de limiter significativement la propagation du coronavirus et de réduire le nombre de nouvelles infections. La seconde consiste à créer un système de santé solide et à fournir au secteur de soin tout le matériel nécessaire, et la troisième consiste à contrôler adéquatement le confinement des patients et à surveiller leurs activités.

Ursula von der Leyen a ajouté que ces conditions n'aboutiraient pas à la suppression complète du confinement. Elle a souligné la nécessité pour tous les États membres de l'UE de se conformer à ces recommandations.