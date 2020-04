L'ICESCO lance le «Prix ICESCO des courts-métrages» pour encourager la créativité des jeunes

Bakou, 17 avril, AZERTAC

L'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO), a lancé le « Prix ICESCO des courts-métrages », dans le cadre de son programme « Culture à distance » relevant de son initiative globale « Foyer numérique de l'ICESCO ». Ce Prix sera décerné à trois lauréats, qui recevront respectivement une récompense de 8000 $US, 6000 $US, et 4000$US.

A cet égard, l'ICESCO a souligné que ledit Prix vise à encourager la créativité artistique des jeunes, découvrir leurs talents dans la production de courts-métrages documentaires ou de fiction, diffuser la culture de la paix, promouvoir la production cinématographique et constituer la bibliothèque numérique des courts-métrages de l'ICESCO. Aussi, le Prix a pour objectif d'anticiper ce que l'on peut appeler « l'économie de la vie », les nouveaux modes de travail, la créativité et la production ainsi que les métiers de l'avenir.

De même, les films participant à cette compétition doivent porter sur les domaines suivants : art dramatique ; documentation ; patrimoine et folklore ; valeurs humaines ; santé et environnement ; films pour enfants ; vie quotidienne aux temps du Coronavirus (COVID-19) ; et comédie. Le film peut être produit avec des sons naturels ou musicaux uniquement.