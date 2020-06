Le monde entier face au COVID-19: plus de 8 millions de cas

Vienne, 16 juin, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le monde entier a dépassé les huit millions de personnes, selon Reuters. L'Amérique latine et les États-Unis restent l'épicentre de la pandémie.

Les États-Unis représentent actuellement un quart des cas enregistrés dans le monde. En Amérique latine, le taux d'infection est très élevé, représentant 21% des cas dans le monde. Le Brésil est le deuxième «point chaud» au monde après les États-Unis, avec environ 900 mille cas et 44 mille décès. Selon les experts, étant donné les possibilités limitées de tests en Amérique latine, la situation dans ce pays est plus difficile et « les chiffres invisibles » sont beaucoup plus élevés que les statistiques officielles.