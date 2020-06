La Conférence extraordinaire virtuelle des Ministres de la Culture des Etats membres de l’ICESCO examine demain l’avenir de la culture

Le Caire, 16 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) tiendra, le 17 juin 2020, la Conférence extraordinaire virtuelle des Ministres de la Culture des Etats membres qui examinera nombre de questions importantes. Il s’agira des thèmes suivants : l’avenir de la culture numérique ; la culture touristique ; la relation entre le sport et la culture ; les défis de la durabilité de l’action culturelle face aux crises (COVID-19), et l’inscription des sites historiques sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique.

Cette Conférence verra une affluence remarquable des ministres de la culture et du patrimoine de grand nombre d’Etats membres, lesquels ministres ont confirmé leur participation vu l’impact direct des questions abordées sur l’action culturelle et le développement durable. Aussi, y prendront part nombre d’organisations régionales et internationales opérant dans les domaines culturel, touristique et sportif, notamment la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

Les travaux de la Conférence débuteront sous la présidence de l’Etat des Emirats Arabes Unis à 09h00 GMT (10h00 heure de Rabat). La séance d’ouverture débutera par l’allocution de S.E. Mme Noura Al Kaabi, Ministre émiratie de la Culture et du Développement du Savoir, Présidente de la Conférence, et sera suivie de l’allocution de S.E. Dr Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI). Prendront également la parole lors de cette séance, S.E. M. Miguel Moratinos, Haut-Représentant de l’ONU pour l’Alliance des civilisations et S.E. M. Ernesto Ottone Ramírez, Sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO. A la fin de la séance d’ouverture, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, prononcera son allocution. Par la suite, il sera procédé à la présentation de l’initiative «La culture à distance» relevant du «Foyer numérique de l’ICESCO», à travers la projection d’une vidéo qui passe en revue l’ensemble des réalisations remarquables et Prix de l’Organisation, ayant enrichi la scène culturelle au cours de la COVID-19, et soutenu la communauté internationale dans la lutte contre ses répercussions sur les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Lors d’une séance modérée par les deux principaux intervenants, S.E. M. Webber Ndoro, Directeur général du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), abordera l’importance de la préservation et la sauvegarde des sites patrimoniaux lors des crises. Tandis que S.E. Dr Taleb Rifai, Ancien secrétaire général de l’OMT, évoquera les nouvelles tendances du tourisme culturel et son importance dans le développement durable. Aussi, il sera procédé à la projection d’une vidéo sur le Portail numérique de l’ICESCO pour la protection du patrimoine, mis en place par l’Organisation pour inscrire, gérer et préserver les sites inscrits sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique. Il convient de rappeler que l’ICESCO a inscrit jusqu’à présent 140 sites, et poursuivra l’inscription des sites patrimoniaux et historiques dans le monde islamique en coopération avec les Etats membres selon des critères spécifiques.

Ensuite, sera lancée la première séance de travail qui examinera les défis culturels durant les crises, notamment la pandémie de la COVID-19. Prendront la parole lors de cette séance nombre de Ministres de la culture des Etats membres. La deuxième séance, quant à elle, abordera l’avenir de la culture après la COVID-19, un sujet qu’un représentant de l’ICESCO présentera dans un document de travail et qu’examineront nombre de Ministres.

Durant la troisième séance, les participants discuteront des nouvelles orientations du tourisme culturel, qui constituent une question très importante pour l’ICESCO, vu l’importance du tourisme culturel comme source de revenu national dans un grand nombre d’Etats membres.

Lors de la quatrième séance dédiée à la présentation du Projet stratégique culturel numérique de l’ICESCO, le représentant de l’Organisation passera en revue les grands aspects de ce projet placé au cœur des priorités de celle-ci, en vue d’anticiper l’avenir et ses besoins en matière d’éducation, de culture et de sciences.

Pour clôturer les travaux de la Conférence, seront tenues une séance de dialogue animée par les interventions de nombre de Ministres de la culture et des Chefs des organisations régionales et internationales participant à la Conférence, ainsi que la séance de clôture durant laquelle les participants procéderont à l’adoption de la Déclaration de la Conférence et le Directeur général de l’ICESCO prononcera son allocution de clôture.