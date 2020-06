Donald Trump signe un décret sur une réforme de la police

Washington, 17 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant la réalisation des mesures pour détecter les actions illégales des policiers et stimuler les activités des départements dans ce sens.

S'exprimant depuis les jardins de la Maison Blanche, Trump a salué les travaux de la police et a déclaré que la police méritait d'être remerciée. Il a ajouté que la loi et l'ordre devaient être rétablis dans tout le pays, et son administration ferait tout son possible pour le réaliser.

Ce décret inclut l'interdiction des prises controversées d'étranglement, sauf si la vie d'un policier est en danger, a dit le président américain.