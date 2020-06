Une visioconférence se tient entre le président Ilham Aliyev et les représentants de la Banque mondiale VIDEO

Bakou, 17 juin, AZERTAC

A l’initiative de la Banque mondiale, une visioconférence s’est tenue entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et Anna Bjerde, nouvelle vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Europe et l’Asie centrale, Sebastian Molineus, directeur régional pour le Caucase du Sud, et d’autres représentants de la Banque mondiale.

L’assistant du président azerbaïdjanais, Natig Emirov, et le président de la Banque Centrale, Elman Rustemov, ont assisté à la visioconférence.