C’est depuis la Russie que l'Azerbaïdjan a le plus importé cette année

Bakou, 17 juin, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Russie en janvier-mai 2020, a rapporté dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Ce sont la Russie, la Turquie et la Chine depuis lesquels l'Azerbaïdjan a le plus importé au cours des cinq premiers mois de l’année courante. La valeur des importations azerbaïdjanaises depuis la Russie s'est chiffrée à 769,4 millions de dollars américains, depuis la Turquie à 614,1 millions de dollars et depuis la Chine à 541,2 millions de dollars.