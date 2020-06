ONU: Quatre nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le nom des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies a été rendu public.

L'Inde, l'Irlande, le Mexique et la Norvège ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2021-2022.

Rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 10 membres non permanents et de cinq membres permanents (Chine, Russie, Grande-Bretagne, États-Unis et France).