Une tradition multiséculaire : la récolte de blé est précédée de rites religieux à Ivanovka

Ismayilli, 18 juin, AZERTAC

Le kolkhoze Nikitine dans le village d'Ivanovka de la région d'Ismayilli est la seule ferme collective en République d’Azerbaïdjan et la culture de blé est l’un des secteurs majeurs de l’agriculture.

La moisson de blé a été lancée au kolkhoze et elle a été précédée de rites religieux spéciaux effectués par des habitants plus âgés du village. Des prières ont été récitées pour l’abondance de la récolte et la protection contre les catastrophes naturelles. C’est une tradition préservée par les Molokans pendant des siècles.