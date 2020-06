Le COVID-19 fait rage en Amérique latine

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Avec plus de 4 millions de cas confirmés, l’Amérique latine est le nouvel épicentre du COVID-19.

La situation épidémiologique la plus compliquée est observée au Brésil, au Pérou et au Chili. Selon le worldometer, plus de 960 mille personnes ont été infectées par le coronavirus et 46 mille 665 sont décédées au Brésil. Plus de 240 mille cas et 7 mille 257 décès ont été enregistrés au Pérou et plus de 220 mille cas et 3 mille 615 décès au Chili.