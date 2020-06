Le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente dans les pays du Golfe

Le Caire, 19 juin, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 continue d’accroître dans les pays du Golfe.

Le plus grand nombre des cas a été enregistré en Arabie saoudite au cours de la dernière journée. Selon le ministère de la Santé du Royaume, 4 757 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, et le nombre total de patients est d'environ 146 mille. En outre, 48 patients sont décédés et le nombre total de victimes de cette maladie a atteint 1 139.

Hier, 393 personnes ont été infectées par le Covid-19 aux Émirats arabes unis, et le bilan s’élève à près de 45 mille. Selon le ministère de la Santé des EAU, trois personnes ont perdu la vie et le nombre total de décès se chiffre à 300 personnes.

Selon le ministère de la Santé d'Oman, 852 personnes ont été contaminées au Covid-19 et six patients sont morts en une journée. Jusqu'à présent, 28 mille cas et 125 décès ont été enregistrés dans le pays.

Le Qatar a confirmé 1267 nouveaux cas de contamination et 4 décès en 24 heures. Le nombre total des cas dans ce pays a atteint 85 mille. Jusqu’à présent, 80 personnes sont devenues victimes du Covid-19 au Qatar.