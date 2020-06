La Russie confirme 11 enfants contaminés au Covid-19

Moscou, 20 juin, AZERTAC

Onze enfants ont été infectés par le coronavirus dans la région russe de Saratov. Au total, 5335 porteurs du virus ont été enregistrés dans la région de Saratov. Neuf des patients nouvellement identifiés étaient des enfants et des adolescents de moins de 14 ans, et deux étaient âgés de 15 et 17 ans. Jusqu'à présent, 40 patients atteints du Covid-19 sont décédés et 2 595 se sont rétablies dans la région.