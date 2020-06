De jeunes bénévoles de Qakh poursuivent la lutte contre la pandémie de coronavirus

Qakh, 22 juin, AZERTAC

De jeunes bénévoles de la région de Qakh ont rejoint la campagne « Protégeons-nous les uns les autres! » lancé par le Centre azerbaïdjanais de coordination des bénévoles.

Dans le cadre de la campagne, des bénévoles ont distribué aux résidents des gants et des masques médicaux pour utiliser contre la pandémie. Ils ont collé des autocollants avec les slogans « Ici, on respecte les règles », « Gardez vos distances », « Protégeons-nous les uns les autres » devant les cafés, distributeurs automatiques de billets, terminaux de paiement et transports publics, a fait savoir Elmir Hachimli, directeur du Centre de développement et de carrière des jeunes de Qakh.