Donald Trump: L’accord commercial entre les États-Unis et la Chine reste toujours en vigueur

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a refusé les informations selon lesquelles un accord commercial entre les États-Unis et la Chine expire, selon la page Twitter de Donald Trump. « L'accord commercial avec la Chine est toujours en vigueur. J'espère que Pékin continuera de respecter les termes de l'accord », lit-on dans la publication.

Le chef du Conseil du commerce national de la Maison Blanche, Peter Navarro a déclaré, dans son interview à Fox News Channel, que Donald Trump avait l'intention de suspendre l'accord commercial avec la Chine. Bloomberg a publié plus tard une déclaration selon laquelle les paroles de Peter Navarro étaient sorties de leur contexte.

Rappelons qu’un accord sur la première phase de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine a été conclu à Washington le 15 janvier. Le document a été signé par le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He. Selon Donald Trump, l'accord contribuera à éliminer le déficit commercial.