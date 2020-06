L'Azerbaïdjan a le plus exporté vers la Russie parmi les pays de la CEI

Bakou, 23 juin, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a le plus exporté vers la Russie parmi les pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) au cours des cinq premiers mois de l'année courante, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Ce sont la Russie, l'Ukraine et le Bélarus vers lesquels l'Azerbaïdjan a le plus exporté parmi les pays de la CEI en janvier-mai 2020. La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers la Russie s'est chiffrée à 278,8 millions de dollars américains, vers l'Ukraine à 207,4 millions de dollars et vers le Bélarus à 64,5 millions de dollars.