110 journalistes des Etats de l’OCI participent à l'atelier de l’UNA en français sur la lutte contre les fake news et les rumeurs

Bakou, 24 juin, AZERTAC

L’Union des agences de presse des Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UNA) a organisé, mardi, un atelier en français, sur « Les méthodes de vérification des faits pendant les crises et la propagation des rumeurs : cas de la Covid19», à l’intention des agents des agences de presse, radios, télévisions, journaux, plateformes électroniques des pays africains et des responsables des services français des médias des Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Environ 110 professionnels des médias de 29 pays (dont plusieurs pays occidentaux notamment), ont participé à cet atelier animé par le professeur agrégé de médias à l'Institut de journalisme et des sciences de l'information de l'Université de la Manouba, en Tunisie, Dr Sadok Hammami, en présence du directeur adjoint de l’UNA, Zayed Sultan Abdullah.

L'atelier a été organisé par l’UNA en partenariat avec le Département de l’information de l'OCI et l'Union islamique de radiodiffusion (IBU).

Il a été présenté par le chef du Département de français de l'Union, Amani Harouna, qui, au début de la session a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite, sous la direction du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, et le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Mohammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, pour leur soutien illimité à l'Union.

Harouna a également salué le haut patronage de Son Excellence Dr Majid Bin Abdullah Al-Qassabi, ministre saoudien par intérim des Médias, président du Conseil exécutif de l'Union, de la réunion tenue le 23 Ramadan (16 mai 2020).

Le conférencier, Dr Hammami, a dans son exposé, précisé les méthodes de vérification et d’investigation des images via le moteur de recherche Google, qui fournit une recherche d'image inversée, ainsi que certains sites qui donnent la possibilité d'enquêter sur les vidéos, soulignant l'importance de la collaboration du journaliste avec ses collègues des services techniques pour enquêter et vérifier les vidéos avant de les traiter.

Dr Hammami a également notifié les jalons de l’environnement dans lesquels des informations et des rumeurs fausses et trompeuses se produisent, ainsi que les outils que les fabricants de fausses informations utilisent pour tromper l’opinion publique, tout en mettant l’accent sur l’importance du rôle joué par le journaliste ou le média qui ne se limite pas seulement à publier des informations, mais aussi d’enquêter sur toutes les informations avant de les traiter et de les véhiculer par le biais à l'opinion publique.

Il a souligné que le journalisme est une profession basée sur l'enquête, et le journaliste ne transmet que les informations qui font l'objet d'une enquête, car le journalisme professionnel représente une alternative à toutes les fausses informations, et les informations produites par les journalistes professionnels représentent une bonne source d'informations fiables.

Dr Hammami a précisé que 2006 a marqué le début de la propagation du terme journalisme d'investigation et certaines institutions de presse ont mis en place des départements spécialisés dans le but de contrôler les informations produites par les journalistes de l'institution, selon une méthodologie d'audit interne.

Les professionnels des médias de 29 pays ont participé à l’atelier, notamment de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite, de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, du Bénin, du Burkina Faso, du Brésil, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l’Egypte, des Etats-Unis, de la France, du Gabon, de la Guinée, du Liban, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, des Philippines, du Royaume-Uni, du Sénégal, de la Suisse, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, et du Yémen. (UNA)