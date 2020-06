Le Secrétaire général de l'ONU critique le manque de coordination globale dans la lutte contre le Covid-19

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué le manque de coordination globale dans la lutte contre le Covid-19 et a déclaré qu'aucun pays ne pourrait vaincre seul le coronavirus.

Selon l'Associated Press, Antonio Guterres a dit que les pays agissaient isolément contre le Covid-19 et que la situation pourrait ainsi devenir incontrôlable. Le Secrétaire général de l'ONU voit la solution du problème dans une action coordonnée au niveau mondial. Il a ajouté que la coordination des mesures politiques, économiques et sociales aiderait à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19, tels que les pertes d'emplois, l'augmentation de la violence et les violations des droits de l'homme.