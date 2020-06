La Centrale électrique thermique « Azerbaïdjan » remis en service après des travaux de rénovation

Minguétchévir, 25 juin, AZERTAC

Les installations de distribution électrique de 330 et 500 kilovolts, huit blocs d’énergie, le Centre de répartition de l’électricité, les zones principale et auxiliaire, le bâtiment et les dispositifs de la Centrale électrique thermique « Azerbaïdjan » ont été remis en service après des travaux de rénovation complète.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat a été informé des travaux réalisés et des conditions mises en place dans la Centrale électrique thermique.