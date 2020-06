Le président Ilham Aliyev participe à l’inauguration d’un fort militaire

25 juin, AZERTAC

Le président de la République et Commandant suprême des Forces armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, a participé, ce jeudi 25 juin, à la cérémonie d’inauguration d’un fort militaire du ministère de la Défense.

Arrivé au fort militaire, le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a été accueilli par le colonel-général Nedjmeddin Sadykov, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major des armées, et le lieutenant-général Ramiz Tahirov, vice-ministre de la Défense et Commandant de l’Armée de l’air.

Après avoir pris connaissance des conditions créées au sein du fort militaire, le président Ilham Aliyev a rencontré son corps de commandement.

Le chef de l’Etat a prononcé un discours lors de la rencontre.