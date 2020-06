La plupart des gens dans le monde ne considèrent pas la menace du coronavirus exagérée

Bakou, 30 juin, AZERTAC

La majorité de la population de notre planète pense que la menace du coronavirus n'est pas exagérée. Selon une enquête menée par Romir Holding et Gallup International, le nombre de personnes qui considèrent le risque de coronavirus comme exagéré a augmenté de 33% à 41% par rapport au mois d’avril. Cependant, le nombre de ceux qui considéraient la menace comme exagérée était inférieur à celui de mars (49%). La majorité des répondants (54%) croient encore à la gravité de la menace.

La Bosnie-Herzégovine (66%), le Kazakhstan (61%), la Moldavie et la Bulgarie (58% chacune), le Royaume-Uni et la Corée du Sud (15% chacun) et le Japon (18%) sont les pays où les habitants pensent que la menace du coronavirus est exagérée.

Les craintes les plus fortes se trouvent en Corée du Sud (86%), aux Philippines (84%) et à Hong Kong (80%), et les plus faibles en Autriche (42%), au Kazakhstan (46%) et en Bulgarie (51%).