Angela Merkel: Nous sommes confrontés à des défis économiques sans précédent

Bakou, 30 juin, AZERTAC

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle observait des difficultés économiques sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Une conférence de presse conjointe s'est tenue après une réunion entre le président français Emmanuel Macron et Angela Merkel au château de Meseberg, à 70 kilomètres de Berlin, selon les médias étrangers.

Selon la chancelière allemande, l'Allemagne et la France, ainsi que l'Union européenne sont confrontés à des défis économiques sans précédent.

Rappelant que l'Allemagne et la France avaient proposé conjointement un fonds de sauvetage pour l'Union européenne afin de faire face aux difficultés économiques, Angela Merkel a déclaré: « Nous disons que l'Europe est notre avenir. Nous venons tous de pays différents, mais ensemble, nous pouvons être plus forts. Nous pouvons jouer un rôle dans le monde sur des questions telles que la numérisation, le climat, la guerre et la paix ».