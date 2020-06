Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne s’entretiennent par visioconférence

Bakou, 30 juin, AZERTAC

Les ministres des affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie se sont entretenus le 30 juin, par visioconférence, avec la médiation et la participation des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE et du représentant personnel de la Présidence en exercice de l'OSCE.

Au cours de la visioconférence qui a duré pendant une heure, les parties ont discuté de l'état actuel du règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, rapporte dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Elmar Mammadyarov a soulevé la question des activités illégales, dont les changements d'infrastructure, menés par l'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan.

Les coprésidents ont évoqué l'augmentation de la rhétorique agressive ces derniers temps. Elmar Mammadyarov a souligné que les actes provocateurs de l'Arménie avaient entraîné l’augmentation de la rhétorique.

Les parties sont convenues d'organiser la prochaine visioconférence des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien le mois prochain avec la médiation et la participation des coprésidents du Groupe de Minsk. Les coprésidents ont également indiqué qu'ils étudieraient la possibilité d'organiser à la première occasion des contacts directs entre les ministres.