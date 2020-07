Le confinement renforcé de nouveau au Royaume-Uni

Londres, 1er juillet, AZERTAC

Le régime de confinement a été renforcé au Royaume-Uni en raison du nombre croissant de patients infectés par le coronavirus. Le régime de confinement a été resserré à Leicester suite à l'augmentation des cas de contamination au coronavirus.

Le secrétaire d'Etat à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la région avait le plus grand nombre d'infections et de décès dus au Covid-19 à travers le pays au cours de la semaine. Il a annoncé que tous les magasins de la région de Leicester seraient fermés et que les cours seraient suspendus. Hancock a appelé les habitants de la ville à ne pas quitter leur domicile ou voyager à moins d'en avoir besoin.