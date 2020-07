Airbus va supprimer 15 mille emplois

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le plus grand constructeur aéronautique d'Europe, Airbus, va supprimer 15 000 emplois. La société lance le plus grand plan de reconstruction de son histoire pour surmonter la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Airbus licenciera plus de 10 000 employés dans des bases allemandes et françaises dans le cadre d'une réduction mondiale de 11%.

Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a déclaré que la production d'Airbus serait inférieure de 40% aux prévisions en deux ans en raison d'une forte baisse de la demande d'avions. D'ici la mi-2021, Airbus supprimera 1 700 emplois au Royaume-Uni, 900 en Espagne et environ 1 300 dans d'autres pays.