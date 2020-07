Les Etats-Unis confirme plus de 130 mille décès dus au Covid-19

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

La pandémie de Covid-19 a causé la mort de 130 mille 123 personnes aux États-Unis. Plus de 46 mille cas de contamination et 764 décès ont été enregistrés aux États-Unis au cours de la dernière journée, selon worldmeter.

À 11h50, heure de Bakou, environ 10 millions 600 mille cas et 514 mille 298 décès ont été enregistrés dans le monde entier et plus de la moitié des patients - 5 millions 812 mille se sont rétablis.

Jusqu'à présent, 2 millions 727 mille 996 personnes ont été infectées par le Covid-19 aux États-Unis. Jusqu'à présent, 1 million 143 mille 490 personnes ont vaincu cette maladie. Le nombre des patients actifs du Covid-19 s'élève à 1 million 454 mille 383 personnes.

Les États-Unis se classent au premier rang mondial pour le nombre de cas et de décès dus au Covid-19.