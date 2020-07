L'Afrique compte au total plus de 400 mille cas de contamination au Covid-19

Le Caire, 1er juillet, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 en Afrique a atteint 407 mille. Selon Africafeed, jusqu'à présent plus de 10 mille Africains sont devenus victimes de cette maladie.

Le nombre de cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter dans les deux plus grands pays d'Afrique - l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les ministères de la santé des deux pays ont annoncé la dernière situation pandémique au cours de la dernière journée. Le 30 juin, 1 557 cas et 81 décès ont été enregistrés en Égypte. Le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 dans ce pays a dépassé 68 mille et environ 3 mille patients sont décédés. En Afrique du Sud, plus de 150 mille cas et 2 650 décès ont été enregistrés.