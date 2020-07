L'OCI appelle à la reprise des négociations sur le GERD pour parvenir à un accord équitable préservant les intérêts de toutes les parties

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) suit avec intérêt les efforts régionaux et internationaux déployés pour trouver une solution au problème du grand barrage de la Renaissance (GERD).

Tout en soulignant l'importance de maintenir la sécurité de l'eau pour la République arabe d'Egypte et la République du Soudan et refusant de porter atteinte aux droits de toutes les parties dans les eaux du Nil, le Secrétariat général de l'OCI appelle à la reprise du dialogue et des négociations entre les parties pour parvenir à un accord équitable qui préserve les intérêts de toutes les parties. (UNA)