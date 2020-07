La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a félicité les policiers à l’occasion de la Journée de la police

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication à l’occasion de la Journée de la police azerbaïdjanaise, célébrée le 2 juillet.

« Je félicite cordialement l’ensemble des policiers pour la Journée de la police ! En ces moments difficiles, nous avons tous été témoins des mesures résolues que vous avez prises en faveur de la santé de nos concitoyens, de votre haute responsabilité civique et de votre professionnalisme ! Je forme des vœux d’excellente santé et de bonheur pour chacun d’entre vous et vos proches », lit-on dans la publication de Mehriban Aliyeva.