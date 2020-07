Le 2 juillet – Journée internationale des journalistes sportifs

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le 2 juillet, c’est la Journée internationale des journalistes sportifs. Cette journée est célébrée chaque année depuis 1995 à l'initiative de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS).

Le 2 juillet 1924, au Congrès de la presse sportive internationale tenu à Paris, il a été décidé de créer une organisation professionnelle - l'Association internationale de la presse sportive. L'AIPS sert d'intermédiaire entre la presse internationale, les athlètes et les sponsors, et organise des réunions et des séminaires pour les nouveaux journalistes sportifs.

Le journalisme sportif joue un rôle majeur dans la vie de la société moderne. En plus d'être un sujet d'attention et d'intérêt général, le sport est un facteur important dans l'éducation des jeunes, la santé humaine et le renforcement des relations interétatiques. Le sport favorise la compréhension mutuelle, l'amitié et la paix entre les nations. Les journalistes sportifs, qui sont au centre des événements et couvrent les problèmes d'éducation physique et sportive, contribuent activement à résoudre ces problèmes.

Actuellement, 130 pays sont représentés dans l'AIPS. L'Azerbaïdjan est représenté dans cette organisation par l'Association des journalistes sportifs d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, membre actif de l'AIPS, a accueilli en 2014 son 77e congrès, dédié au 90e anniversaire de l'organisation.