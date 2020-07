Le plus grand nombre de décès dus au coronavirus en 24h a été enregistré au Brésil

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Au Brésil, deuxième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, 44 mille 884 personnes ont été infectées et 1 057 sont décédées au cours de la dernière journée.

À 13h00, heure de Bakou, le nombre des cas de contamination au Covid-19 au Brésil a atteint 1 453 369 et le nombre de morts 60 713, selon worldometer.

Sao Paulo, la capitale commerciale du pays de 46 millions d'habitants, est la région brésilienne la plus touchée par le virus avec 289 935 cas et 15 030 décès. Elle est suivie par la province de Rio de Janeiro, où 115 278 personnes ont été infectées et 10 198 sont décédées.

Le Brésil, avec une population d'environ 211 millions d'habitants, est l'épicentre du Covid-19 en Amérique latine. Le pays se classe au deuxième rang mondial après les États-Unis pour le nombre de cas et de décès.