Perviz Chahbazov : Nous devons être plus ouverts à la coopération et aux innovations énergétiques

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Dans une situation d'instabilité, d'incertitude et de complexité, qui est caractéristique aussi à l'énergie mondiale, nous devons être plus ouverts à la coopération et aux innovations au niveau national et mondial. C'est en réagissant rapidement aux changements par des efforts communs que nous pouvons transformer les problèmes du système énergétique instable en opportunités et obtenir des résultats positifs dans la résolution des problèmes d’actualité de l’énergie mondiale, a déclaré Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, lors d’une conférence internationale intitulée « L’énergie mondiale et les risques politiques internationaux », organisée conjointement par le Centre d’analyse des relations internationales et le Club de discussion de Valdaï, avec la participation du ministre russe de l’Energie Alexandre Novak.