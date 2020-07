Le président Ilham Aliyev félicite son homologue biélorusse pour la fête nationale de son pays

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à l’occasion de la fête nationale du Bélarus.

Dans la lettre il est indiqué que les changements et les réformes structurelles menés sous la direction du président biélorusse sont devenus une base fiable pour obtenir de bons résultats dans le développement socio-économique du pays et dans l’assurance du bien-être de ses citoyens.

Le chef de l'Etat souligne que les peuples d'Azerbaïdjan et du Bélarus sont unis par des relations d'amitié, de coopération et de soutien mutuel historiquement établies, ajoutant qu’il est encourageant de voir le dialogue constructif interétatique devenir plus significatif et dynamique d’année en année.

« Je suis convaincu que le développement global et le renforcement des relations amicales traditionnelles, ainsi que l'utilisation du potentiel important des relations multiformes entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus continueront de servir les intérêts de nos peuples et de nos pays », écrit dans son message le président azerbaïdjanais.

A la fin de sa lettre de félicitations, le président Ilham Aliyev forme des vœux de bonne santé, de bonheur et de succès pour Alexandre Loukachenko, ainsi que de prospérité et de paix pour la République du Bélarus.