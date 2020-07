Le bilan du coronavirus dans les pays arabes

Le Caire, 3 juillet, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans les pays arabes ne cesse d'augmenter.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré en Arabie saoudite au cours de la dernière journée. Au Royaume-Uni, 3 383 personnes ont été contaminées au Covid-19 et 54 patients sont décédés. Selon le ministère de la Santé, le nombre total de cas a atteint 198 mille et le nombre de morts 1 752.

Le ministère égyptien de la Santé indique que 1 485 personnes ont été infectées par le Covid-19 et 86 sont décédées en une journée. Le nombre de cas dans le pays a déjà dépassé 71 mille et le nombre de décès constitue 3 120.

Aux Émirats arabes unis, le nombre de nouveaux cas (400 personnes) a augmenté et un patient est décédé le 2 juillet. Jusqu'à présent, environ 50 mille personnes ont été contaminées au Covid-19 dans le pays et 317 personnes sont décédées.

Au Koweït, qui a une population peu nombreuse, un nombre record de 919 cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé du pays indique que plus de 9 mille personnes ont été infectées par le coronavirus et 359 patients sont décédés jusqu'à présent.

Un autre pays arabe, Oman, a confirmé hier 1 361 cas de contamination au coronavirus et le nombre de personnes infectées a atteint 43 mille. Le ministère de la Santé du pays indique que 188 personnes sont décédées dans les hôpitaux de quarantaine jusqu'à présent.

Au cours de la dernière journée, 915 cas et 2 décès ont été enregistrées au Qatar. Selon l'agence de presse QNA, le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 a atteint 13 mille et 115 patients sont décédés.