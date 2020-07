La Fed annonce le calendrier de ses prochaines réunions

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Les quatre prochaines réunions de la Réserve fédérale des États-Unis (FED) auront lieu cette année les 28 et 29 juillet, les 15 et 16 septembre, les 4 et 5 novembre et les 15 et 16 décembre.

La Fed a annoncé dans une déclaration écrite la date de la réunion de l'année prochaine du Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC). Comme d'habitude, le FOMC se réunira huit fois l'an prochain.

Ainsi, les dates des réunions du FOMC en 2021 sont les suivantes: 26-27 janvier, 16-17 mars, 27-28 avril, 15-16 juin, 27-28 juillet, 21-22 septembre, 2-3 novembre et 14-15 décembre.