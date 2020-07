Le compositeur italien Ennio Morricone est décédé

Rome, 6 juillet, AZERTAC

Le compositeur italien Ennio Morricone, populaire dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé cette nuit à Rome. Il était hospitalisé dans une clinique de Rome à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur.

Le grand musicien et compositeur est l'auteur des plus belles bandes sonores du cinéma italien et mondial, « Et pour quelques dollars de plus », « Mission », « Il était une fois en Amérique », « Malèna » et d'autres.