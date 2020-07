Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev a téléphoné le 6 juillet au premier président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev.

Le président Ilham Aliyev a félicité Noursoultan Nazarbaïev pour son jubilé et lui a souhaité une excellente santé et de nouveaux succès dans ses activités en faveur du développement du Kazakhstan. Évoquant le rôle exceptionnel de Noursoultan Nazarbaïev dans la création de la République indépendante du Kazakhstan, le président Ilham Aliyev a souligné que grâce à ses efforts inlassables, le Kazakhstan avait parcouru un chemin de développement significatif, avait obtenu de grandes réalisations pour assurer le bien-être du peuple et renforcer la stabilité sociopolitique. Le chef de l'Etat a déclaré que les relations amicales entre le leader national Heydar Aliyev et Noursoultan Nazarbaïev avaient joué un rôle important dans l'établissement des relations bilatérales. Dans le même temps, le président Ilham Aliyev a salué la contribution de Noursoultan Nazarbaïev à l'élargissement de la coopération entre les pays turcophones.

Noursoultan Nazarbaïev a remercié le président azerbaïdjanais pour l'attention, les félicitations et les paroles agréables.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties se sont déclarées convaincues que les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan continueraient de se développer avec succès dans tous les domaines.