Message adressé par M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Ankara, le 5 juillet 2020.

Monsieur le Président, Mon cher frère,

Que Dieu ait les âmes de nos frères et sœurs morts en Azerbaïdjan à cause de la pandémie de COVID-19 qui fait rage dans le monde entier, et je souhaite une guérison rapide à ceux qui poursuivent leur traitement. Au nom de ma nation et en mon nom personnel, je présente mes plus sincères condoléances au peuple frère d'Azerbaïdjan pour ceux qui en sont décédés.

Nous suivons de près les mesures et activités efficaces effectuées contre la pandémie en Azerbaïdjan. Je souhaite du succès à tous ceux qui luttent dans ce domaine.

Sous le slogan « une nation, deux États », nous sommes prêts à apporter toute l'aide possible à l'Azerbaïdjan ami et frère. A ce titre, nous assurons la livraison de fournitures médicales dans votre pays, ce qui peut être utile à la lutte de l'Azerbaïdjan face à la pandémie.

Je saisis cette occasion pour exprimer une fois de plus notre soutien à l'Azerbaïdjan dans la lutte contre la pandémie et au nom de ma nation et en mon nom propre, je forme des vœux de bonne santé et de bonheur pour vous, ainsi que de paix et de prospérité pour le peuple frère d'Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Recep Tayyip Erdogan,

Président de la République de Turquie