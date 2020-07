Le président azerbaïdjanais : L'Azerbaïdjan s'est imposé une fois de plus comme un pays qui joue un rôle important à l’échelle mondiale

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Jusqu’aujourd’hui, nous avons apporté de l’aide humanitaire et financière à plus de 30 pays. Je peux dire que nous n'avons fourni aucune information à ce sujet. Car, notre action ne relève pas d’un coup de communication, mais simplement d’un devoir de solidarité avec les autres pays. Cependant, après avoir reçu des lettres de remerciements de plusieurs chefs d'État, c'est devenu évident, et bien sûr, nous ne le cachons plus. Au contraire, je pense que c'est notre grand avantage, parce que nous avons aidé plus de 30 pays même dans les moments difficiles et nous avons fait ce qu'il fallait, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview accordée à la chaîne de télévision AzTV, la chaîne de télévision publique et à la chaîne « Khazar ».

« Bien entendu, dans les moments difficiles, les pays doivent s'entraider. Tout le monde peut dire de bonnes paroles, faire de bonnes déclarations pendant les beaux jours. Mais nous devons montrer cette solidarité non pas en paroles, mais en actes, et nous l'avons montrée. Je pense que pour cette raison, la position internationale de notre pays s'est renforcée encore davantage. L'Azerbaïdjan est un pays qui a une très bonne image à travers le monde. Les derniers événements l'ont confirmé une fois de plus. Cette aide humanitaire et financière montre une fois encore que l'Azerbaïdjan est un pays capable, en premier lieu, de se tenir solidement debout et ne se replie pas sur soi-même dans les moments difficiles. Au contraire, pendant cette période, nos initiatives, y compris celles à l’échelle internationale, sont des initiatives qui promeuvent la coopération internationale. Là, l'Azerbaïdjan s'est une fois de plus imposé comme un pays qui joue un rôle très important à l’échelle mondiale », a fait savoir le chef de l’Etat.