Le bilan du Covid-19 en Iran

Téhéran, 7 juillet, AZERTAC

Selon le ministère iranien de la Santé, 2 637 personnes ont été contaminées au Covid-19 et 200 personnes en sont décédées en Iran au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le nombre total de personnes infectées en Iran a atteint 245 688 et le nombre de morts 11 931. En outre, 207 mille personnes soignées dans des hôpitaux spéciaux ont réussi à vaincre cette maladie. L'état de plus de 3 mille patients hospitalisés en soins intensifs reste grave.