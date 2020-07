Mehriban Aliyeva donne des instructions sur la résolution du problème de logement des familles des martyrs

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

La présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, s’est rapidement exprimée sur la demande concernant l’amélioration des conditions de logement des membres des familles d’Adil Alizadé et de Teymour Gassymov, tombés en martyr dans les affrontements d’avril 2016, a-t-on appris auprès de l’Association pour le soutien aux familles des martyrs « Zefer ».

Toutes les deux familles, membres de l’Association pour le soutien aux familles des martyrs « Zefer », vivent depuis longtemps dans des maisons en mauvais état, endommagées. La direction de la Fondation Heydar Aliyev a été informée de la demande adressée à l’Association concernant la réparation de leurs maisons endommagées.

La présidente de la Fondation, Mehriban Aliyeva, a donné des instructions relatives à la construction des nouvelles maisons privées avec tous les articles ménagers nécessaires au lieu des maisons endommagées des familles des martyrs. De nouvelles maisons particulières seront construites et mises à la disposition des deux familles des martyrs dans le plus bref délai possible.

L’Association pour le soutien aux familles des martyrs « Zefer » exprime, au nom des familles des martyrs, sa gratitude à la présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, pour ses soins et attention.