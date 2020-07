Un groupe de spécialistes étrangers, engagés dans la lutte contre le COVID-19, arrive en Azerbaïdjan selon les instructions du président Ilham Aliyev

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

Un groupe de spécialistes étrangers, engagés dans la lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19), arrive en Azerbaïdjan conformément aux instructions du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, rapporte dans un communiqué le quartier général (cellule de crise) chargé de la lutte contre le coronavirus auprès du Cabinet des ministres.

Des spécialistes des maladies infectieuses, des réanimateurs et des pneumologues en provenance de Russie et de Turquie rencontrent le personnel médical de la cellule de crise et échangent leurs expériences en matière de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Ces spécialistes vont visiter des hôpitaux spéciaux destinés à accueillir des malades atteints du coronavirus et travailler avec leurs homologues locaux en matière de traitement et de prophylaxie en vue de prévention de la propagation de l’infection.