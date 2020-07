Le bilan du coronavirus aux Etats-Unis

Washington, 9 juillet, AZERTAC

Un nouveau anti-record du coronavirus a été établi mercredi aux Etats-Unis. Plus de 60 mille nouveaux cas ont été enregistrés au cours de la dernière journée. C'est plusieurs milliers de plus que le chiffre quotidien précédent. Les chercheurs de l'Université Johns Hopkins ont déclaré que 60 021 nouvelles infections avaient été confirmées ce mercredi.

Le nombre total de cas de contamination au Covid-19 aux États-Unis a dépassé 3 millions et le nombre de morts a atteint 131 600. Au cours de la semaine dernière, il y a eu une augmentation significative des cas dans plus de 30 États. Les représentants des services de santé de ces États ont indiqué que le nombre de patients admis dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs avait fortement augmenté.