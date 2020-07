Le drapier américain Brooks Brothers dépose une demande de protection contre la faillite

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

Brooks Brothers, une société américaine vieille de 200 ans, connue pour avoir confectionné des costumes pour des présidents et des banquiers célèbres et gagné environ 1 milliard de dollars l'année dernière, a fait faillite. Brooks Brothers, la première marque de prêt-à-porter du pays, fondée en 1818, a annoncé qu'elle fermerait 250 de ses plus de 500 magasins à la suite de la pandémie de coronavirus.

L'entreprise a déposé une demande de protection contre la faillite et a emprunté 75 millions de dollars pour poursuivre ses activités. Il a été souligné que la société, qui emploie plus de 4 mille personnes, a jusqu'à présent fourni des costumes à une quarantaine de présidents américains.