L'Ouzbékistan prolonge le confinement

Tachkent, 10 juillet, AZERTAC

Le régime de confinement sera renforcé en Ouzbékistan du 10 juillet au 1er août en raison de la pandémie de Covid-19. Cette décision a été prise en raison de la forte augmentation du nombre de cas et de décès dans le pays, selon la cellule de crise chargée de la lutte contre le coronavirus auprès du Cabinet des ministres de l’Ouzbékistan.

Les restaurants, les cafés, les salons de thé (à l'exclusion de la livraison à domicile), les mosquées, les églises et autres institutions religieuses, les centres commerciaux et de divertissement, les sanatoriums, les crèches, les clubs de fitness, les piscines, les plages et autres lieux de loisirs seront fermés pendant cette période.