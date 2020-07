L'UNESCO tiendra un webinaire : Assurer la qualité de l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants dans le contexte de la COVID-19

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Le 15 juillet, l'UNESCO organise sous le haut patronage de La Princesse Laurentien un webinaire sur le thème : « Assurer la qualité de l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants dans le contexte de la COVID-19 » afin de mobiliser davantage les décideurs politiques nationaux et mondiaux, les professionnels de la petite enfance et les partenaires dans la poursuite d'actions concrètes pour assurer une éducation de qualité et le bien-être des jeunes enfants pendant et après la pandémie de la COVID-19, selon le site officiel de l'UNESCO.

Dans le contexte de la COVID-19, les jeunes enfants sont privés de soins appropriés, de bien-être et de possibilités d'apprentissage en raison de la fermeture intense et prolongée des établissements d'accueil du jeune enfant.

Plusieurs ministres et partenaires de différentes régions du monde y participeront.