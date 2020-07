Le monde entier face à la pandémie de coronavirus

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

Un nombre record de 236 918 cas de contamination au Covid-19 a été enregistré dans le monde entier au cours de la dernière journée. Le 10 juillet, 5 416 personnes sont décédées de cette maladie, selon le worldometer.

A 11h00, heure de Bakou aujourd'hui, le nombre total de personnes infectées par le coronavirus dans le monde a atteint 12 millions 631 mille 245 personnes et le nombre de décès 562 mille 900 personnes. En outre, 7 millions 366 mille 780 personnes se sont rétablies.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré aux États-Unis au cours de la dernière journée - 71 787. C'est également le taux le plus élevé du pays. Ainsi, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 aux États-Unis a atteint 3 millions 291 mille 786 personnes. Les Etats-Unis sont suivis par le Brésil - 1 million 804 mille 338 personnes. Le 10 juillet, un nombre record de cas a été enregistré dans le pays (27 761 personnes), tandis qu'en Inde, le nombre de cas a atteint 822 mille 603. 713 mille 936 personnes ont été contaminées au Covid-19 en Russie, 319 mille 646 au Pérou et 309 mille 274 au Chili.

Les États-Unis sont également le leader mondial pour le nombre de décès dus au coronavirus - 136 mille 671 personnes. En outre, 70 mille 524 personnes sont décédées du coronavirus au Brésil, 44 mille 650 au Royaume-Uni, 34 mille 938 en Italie et 34 mille 191 au Mexique.