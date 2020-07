Le bilan du coronavirus en Egypte

Le Caire, 11 juillet, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus a dépassé 80 mille en Egypte.

Selon le ministère égyptien de la Santé, 981 nouveaux cas de contamination au Covid-19 et 85 décès ont été enregistrés au cours de la dernière journée. Le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, a fait savoir que depuis la propagation de la pandémie, 80 235 cas, 3 702 décès et plus de 23 000 guérisons avaient été confirmés dans le pays.