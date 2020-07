Le ministère russe des Affaires étrangères publie une déclaration sur l'aggravation de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

Moscou, 13 juillet, AZERTAC

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude face à l'aggravation de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le ministère russe des Affaires étrangères avait exprimé sa grave préoccupation face à l'aggravation de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise le 12 juillet. « Selon les informations reçues, les combats se poursuivent. L'artillerie est utilisée. Il y a des morts et des blessés. Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes. Nous jugeons inadmissible que l'escalade se poursuive et menace la sécurité de la région. Nous appelons les parties au conflit à faire preuve de retenue et à respecter strictement le cessez-le-feu. Le ministère russe des Affaires étrangères est prêt à fournir l'assistance nécessaire pour stabiliser la situation », selon le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.